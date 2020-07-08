كاليفورنيا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

تشير إحصاءات وكالة "رويترز" إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بواقع 10201 حالة، في أكبر زياة يومية بالعدوى تشهدها منذ بدء أزمة كورونا.

وبلغ العدد الكلي للإصابات بالفيروس في كاليفورنيا الثلاثاء 283797 حسب "رويترز".

وكاليفورنيا هي إحدى الولايات الأمريكية التي شهدت ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

كما تعد واحدة من ثلاث ولايات أمريكية أخرى تخطت عتبة الـ10000 إصابة يوميا، وأعلنت في 4 يوليو عن 11458 حالة جديدة، بينما سجلت تكساس 10288 إصابة الثلاثاء.

وفي يونيو الماضي، تضاعفت الإصابات في كاليفورنيا حيث شخصت أكثر من 117000 حالة جديدة.

المصدر: رويترز





