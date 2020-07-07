إصابة شخص في إطلاق نار بقاعدة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا

أعلنت البحرية الأمريكية الثلاثاء، عن إصابة شخص بإطلاق نار داخل قاعدة للمشاة البحرية في كاليفورنيا، وتم نقل المصاب إلى الوحدة الصحية لتلقي العلاج.

وقال النقيب نيكول بليمالي إنه "تم الإبلاغ عن إطلاق نار في القاعدة الساعة 6:30 صباحا في مركز القتال الجوي الأرضي التابع لمشاة البحرية (توينتيناين بالمز - 29 نخلة)، والتي تبعد 200 كم شرقي مدينة لوس أنجلوس".

وأضاف، أن "الشرطة العسكرية طوقت المنطقة وكانت تتواصل مع الشخص، عندما أصيب بعيار ناري بعد حوالي ساعتين".

#BREAKING: We are aware of reports of an active shooter at Marine Corps Air Ground Combat Center - Twentynine Palms. More to follow. — U.S. Marines (@USMC) July 7, 2020

ويعيش حوالي 8500 شخص في قاعدة مترامية الأطراف تغطي مساحة 600 ألف فدان.

ولم يتضح على الفور، ما إذا كان المصاب من مشاة البحرية، ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

وفتح الجيش على الفور تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: RT + وكالات