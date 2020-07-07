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واشنطن تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من منظمة الصحة العالمية

أخبار العالم

واشنطن تبلغ الأمم المتحدة بانسحابها من منظمة الصحة العالمية
AFP Johannes EISELE
مقر الأمم المتحدة بنيويورك
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أكدت الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام أنطونيو غوتيريش رسميا بانسحابها من منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك للصحفيين الثلاثاء: "بوسعي التأكيد أن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام يوم 6 يوليو بانسحابها من المنظمة"، مضيفا أن عضوية الولايات المتحدة في المنظمة ستنتهي بعد عام، اعتبارا من 6 يوليو 2021.

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يذكر أن الولايات المتحدة علقت تمويلها لمنظمة الصحة العالمية في أبريل الماضي على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا.

ثم أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنظمة 30 يوميا لإجراء الإصلاحات، وبعد انقضاء المهلة في أواخر مايو الماضي أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة.

واتهمت الولايات المتحدة المنظمة العالمية بالانحياز للصين وسوء التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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