إيطاليا تفرض الحجر الصحي على سفينة "أوشن فايكينغ"

فرضت السلطات الإيطالية الثلاثاء الحجر الصحي على سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكينغ" الراسية قبالة ميناء بورتو إمبيدوكلي في جزيرة صقلية.

وكانت السلطات الإيطالية قد سمحت ليل الاثنين لمنظمة "اس.او.اس المتوسط" غير الحكومية، بإنزال المهاجرين الـ180 في هذا المرفأ بعدما قضوا تسعة أيام في عرض البحر، تمهيدا لوضعهم في الحجر الصحي على متن سفينة أخرى.

وخيّم التوتر في الأيام الماضية على متن السفينة "أوشن فايكينغ"، التي شهدت محاولة انتحار وأعمال عنف وعمليات قفز من على متنها.

والسفينة حاليا قبالة الميناء وقد طلب من طاقمها الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، وفق ما أعلنت المنظمة.

وكانت "أوشن فايكينغ" قد استأنفت في 22 يونيو عمليات الإنقاذ، بعدما فرضت جائحة كوفيد-19 توقفا دام ثلاثة أشهر.

والمهاجرون الذين أقلتهم السفينة إلى صقلية، هم من بنغلادش وباكستان وبلدان شمال إفريقيا وإريتريا وبينهم حامل و25 قاصرا فروا من ليبيا.

المصدر: أ ف ب