دراسة: ارتفاع معدل الفقر في فنزويلا إلى مستوى لم تشهده أمريكا اللاتينية

أظهرت دراسة جديدة أن معدل الفقر في فنزويلا قفز في 2019 إلى مستويات لم تشهدها أمريكا اللاتينية، وسط انهيار اقتصادي مستمر مصحوب بتضخم جامح للعام السادس على التوالي.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية الخاصة في فنزويلا ونشرت الثلاثاء، أن 64.8% من الأسر الفنزويلية عانت "فقرا متعدد الأبعاد" في 2019، وهو مقياس يأخذ في الاعتبار الدخل وفرص الحصول على التعليم والخدمات العامة بين عوامل أخرى.

وهذا الرقم أعلى بـ13.8% من المستوى المسجل في 2018 والبالغ 51%، كما أنه يمثل أكبر قفزة سجلت في عام واحد منذ 2014.

وهبطت صادرات النفط الخام المصدر الرئيسي لإيرادات فنزويلا بمقدار الثلث في 2019 لتبلغ أدنى مستوياتها خلال 75 عاما.

المصدر: رويترز