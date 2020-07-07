البرازيل والمكسيك تواصلان تسجيل إصابات ووفيات قياسية بكورونا

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 65 ألفا و556 حالة، بعد تسجيل 656 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وحسب موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا، سجلت البرازيل 21 ألفا و486 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي مليونا و626 ألفا و71 حالة في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و72 ألفا و229 حالة، لتحتل المرتبة الثانية عالميا، في عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

أما في المكسيك، فقد بلغت حصيلة وفيات كورونا فيها 31 ألفا و119 حالة، إثر تسجيل 480 وفاة أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 261 ألفا و750 حالة، بعد تسجيل 4 آلاف و902 إصابة جديدة ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 159 ألفا و657.

وفي الهند بلغت حصيلة وفيات كورونا 20 ألفا و178، إثر تسجيل 478 حالة وفاة جديدة، حسب موقع "worldometer".

المصدر: وكالات