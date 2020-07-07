 
مباشر

البيت الأبيض حول كتاب ابنة شقيق ترامب: لم نره لكنه كتاب أكاذيب

أخبار العالم

البيت الأبيض حول كتاب ابنة شقيق ترامب: لم نره لكنه كتاب أكاذيب
Reuters
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9hg

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إنها لم تر كتابا كاشفا ألفته ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت أن الكتاب مليئ بالأكاذيب.

وقالت ماكيناني للصحفيين الثلاثاء إن الكتاب الذي يتوقع نشره الثلاثاء القادم "لا تعليق عليه سوى أنه كتاب أكاذيب، وهذا كل شيء".

لكن مراسل قناة "إن بي سي نيوز" بيتر ألكسندر، طلب مجددا في وقت لاحق من ماكيناني التعليق على الكتاب، وأجابت بالقول إن الاتهامات الموجهة لترامب التي يتضمنها الكتاب هي مجرد "ادعاءات سخيفة ومضحكة ليس لها أي صلة على الإطلاق بالواقع ولا تعكس الحقيقة".

وكررت مرة أخرى: "لم نر الكتاب بعد، لكنه كتاب أكاذيب".

ويكشف الكتاب بعنوان "كثير للغاية وليس كافيا أبدا: كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم"، تفاصيل مثيرة حول شخصية ترامب وعائلته.

المصدر: mediaite.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا