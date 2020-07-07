البيت الأبيض حول كتاب ابنة شقيق ترامب: لم نره لكنه كتاب أكاذيب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إنها لم تر كتابا كاشفا ألفته ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت أن الكتاب مليئ بالأكاذيب.

وقالت ماكيناني للصحفيين الثلاثاء إن الكتاب الذي يتوقع نشره الثلاثاء القادم "لا تعليق عليه سوى أنه كتاب أكاذيب، وهذا كل شيء".

لكن مراسل قناة "إن بي سي نيوز" بيتر ألكسندر، طلب مجددا في وقت لاحق من ماكيناني التعليق على الكتاب، وأجابت بالقول إن الاتهامات الموجهة لترامب التي يتضمنها الكتاب هي مجرد "ادعاءات سخيفة ومضحكة ليس لها أي صلة على الإطلاق بالواقع ولا تعكس الحقيقة".

وكررت مرة أخرى: "لم نر الكتاب بعد، لكنه كتاب أكاذيب".

ويكشف الكتاب بعنوان "كثير للغاية وليس كافيا أبدا: كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم"، تفاصيل مثيرة حول شخصية ترامب وعائلته.

المصدر: mediaite.com