وزيرا دفاع تركيا وإيطاليا يبحثان المستجدات في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط

استعرض وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني في أنقرة اليوم مع نظيره التركي خلوصي آكار الأوضاع في شرق المتوسط، حيث "تتقاطع المصالح الوطنية" للبلدين.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن المستجدات في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط.

وقال آكار: "نؤمن بأن التعاون بين أنقرة وروما سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها. رأينا بسرور امتلاكنا وجهات نظر مشتركة ومتشابهة حول العديد من القضايا".

من جانبه أعرب غويريني عن "أمله ببذل كل جهد من أجل حل متوازن للخلافات التي برزت"، وجدد الدعوة لإحياء روح الحوار والتعاون الفعال بين جميع الجهات المعنية.

وأكد على أنه "سيتم تسجيل أي انتهاك لقواعد القانون الدولي في هذه المنطقة.

وحول الانتماء المشترك لحلف شمال الأطلسي، أعرب وزير الدفاع الإيطالي عن "إدراك بلاده العميق لأهمية التضامن بين الدول الأعضاء".

المصدر: الأناضول وآكي