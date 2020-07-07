الهند.. وفيات كورونا تتجاوز الـ20 ألفا

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الهند وتجاوزت الـ20 ألف حالة، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس يوميا.

وقالت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 22452 حالة إصابة بفيروس كورونا و467 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 719 ألفا و665، والوفيات إلى 20160 حالة.

وأمس الاثنين، أصبحت الهند ثالث دولة أكثر تضررا من فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

المصدر: وكالات