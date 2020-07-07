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الصحة العالمية: أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجلت أكثر من 50% من إصابات كورونا ربعهم في البرازيل

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الصحة العالمية: أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجلت أكثر من 50% من إصابات كورونا ربعهم في البرازيل
Reuters
البرازيل، ريو دي جانيرو
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قالت مسؤولة الأمريكيتين في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجلت أكثر من 50% من إصابات كورونا بالعالم، ربعهم في البرازيل.

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ولفتت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، كاريسا إتيان، إلى إن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشكل الآن 50٪ من حالات COVID-19 في الأمريكتين، وأن عدد الحالات المسجلة في تزايد مستمر.

وقالت في مؤتمر صحفي افتراضي من واشنطن، إن "هذه الجائحة ذات ​​أبعاد مذهلة وليس أمامنا خيار سوى الاستمرار في بذل كل طاقتنا للسيطرة عليها".

قبل شهرين، شكلت الولايات المتحدة 75% من حالات COVID-19 في الأمريكتين، محذرة من أن منظمة الصحة العالمية ترى تسارع الحالات في العديد من الولايات الأمريكية، ومعظم أمريكا الوسطى ومعظم أمريكا الجنوبية.

المصدر: رويترز

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