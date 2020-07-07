الصحة العالمية: أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجلت أكثر من 50% من إصابات كورونا ربعهم في البرازيل
قالت مسؤولة الأمريكيتين في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجلت أكثر من 50% من إصابات كورونا بالعالم، ربعهم في البرازيل.
ولفتت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، كاريسا إتيان، إلى إن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشكل الآن 50٪ من حالات COVID-19 في الأمريكتين، وأن عدد الحالات المسجلة في تزايد مستمر.
وقالت في مؤتمر صحفي افتراضي من واشنطن، إن "هذه الجائحة ذات أبعاد مذهلة وليس أمامنا خيار سوى الاستمرار في بذل كل طاقتنا للسيطرة عليها".
قبل شهرين، شكلت الولايات المتحدة 75% من حالات COVID-19 في الأمريكتين، محذرة من أن منظمة الصحة العالمية ترى تسارع الحالات في العديد من الولايات الأمريكية، ومعظم أمريكا الوسطى ومعظم أمريكا الجنوبية.
المصدر: رويترز