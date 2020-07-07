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FBI: نفتح قضية جديدة متعلقة بالصين مرة كل 10 ساعات

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FBI: نفتح قضية جديدة متعلقة بالصين مرة كل 10 ساعات
theintercept
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قال كريستوفر وراي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إن 2500 قضية من أصل 5 آلاف يتابعها المكتب حاليا، تتعلق بالصين.

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وقال راي في خطاب لمعهد هودسون: "لقد وصلنا الآن إلى نقطة حيث يفتح مكتب التحقيقات الفدرالي قضية جديدة للاستخبارات متعلقة بالصين كل 10 ساعات".

وأضاف أنه "من بين 5000 حالة نشطة من مكتب التحقيقات الفدرالي لمكافحة التجسس الجارية حاليا في جميع أنحاء البلاد، هناك 2500 تقريبا تتعلق بالصين".

المصدر: رويترز

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