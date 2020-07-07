تركيا.. الأزمة الليبية تتصدر جدول مباحثات وزيري الدفاع التركي والإيطالي في أنقرة

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، في أنقرة نظيره الإيطالي لورينزو غويريني، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الأخير إلى تركيا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، بأن الوزيرين سيستعرضان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وتطورات الأزمة في ليبيا.

وأضافت، أنه "من المتوقع أن يناقش الجانبان القضايا الإقليمية مع التركيز على التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين وحكومة الوفاق الوطني الليبية".

ونوهت الوكالة بأن اللقاء بين وزيري دفاع البلدين، يأتي غداة عودة آكار من زيارة رسمية إلى ليبيا.

وخلال مؤتمر عقده الشهر الماضي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في أنقرة، الشهر الماضي، انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عملية (إيريني) البحرية الأوروبية لمراقبة تنفيذ الحظر الأممي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، والتي تتخذ روما مقرا لها وتدعمها ايطاليا بقوة.

المصدر: الأناضول