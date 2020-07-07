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 اكتشاف احتياطي هائل من الحديد والتيتانيوم على القمر

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 اكتشاف احتياطي هائل من الحديد والتيتانيوم على القمر
Globallookpress
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 أفاد موقع "Space.com"، بأن مستكشف القمر المداري المسبار الفضائي الذي أطلقته "ناسا" الأمريكية، اكتشف كميات كبيرة من الحديد والتيتانيوم على سطح القمر، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وذكر الموقع أن هذا الاكتشاف يقدم مؤشرات على عملية تحول جارية داخل القمر، ويفتح المجال إلى تصوّر إمكانية احتوائه على كميات هائلة من الموارد التي يمكن استغلالها.

واستخدم المستكشف الذي أطلق عام 2018، رادارا قادرا على تقديم خريطة جيولوجية للبيئة المحيطة به، وتمكن من خلال الاستشعار من العثور على المعدنين.

ويعتبر العثور على الحديد والتيتانيوم على سطح القمر إبطالا لنظرية سائدة حول تكوين القمر وتقول أنه ولد من اصطدام نجم بحجم المريخ مع الأرض قبل مليارات السنين، وأنه تشكل من الحطام الناجم عن الانفجار.

لكن تكوين القمر يميل إلى إظهار أن الأمور قد حدثت بشكل مختلف، والعثور على التيتانيوم هناك لا يدعو العلماء إلى إعادة التفكير في أصوله فحسب، ولكنه يقدم أيضا أفكارا لمستكشفي الفضاء الذين يرغبون في استخدام موارد القمر على الأرض.

المصدر: مونت كارلو الدولية

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