مسؤولة الصحة العامة الإسرائيلية: البلاد ضلت عن الطريق في مكافحة كورونا

قدمت رئيسة قسم الصحة العامة بوزارة الصحة الإسرائيلية سيغال سداتسكي استقالتها اليوم الثلاثاء، منتقدة طريقة إدارة الحكومة أزمة فيروس كورونا وسط زيادة معدلات الإصابة بالفيروس مؤخرا.

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وفي بيان على "فيسبوك" قالت سداتسكي إنها قررت الاستقالة بسبب تجاهل تحذيراتها من محاولة العودة للأوضاع الطبيعية بسرعة شديدة.

وكتبت: "مضت عدة أسابيع منذ أن فقدت إسرائيل بوصلة التعامل مع الجائحة".

وتابعت: "إنجازات التعامل مع الموجة الأولى (من العدوى) تبددت بفعل الفتح السريع وواسع النطاق للاقتصاد" الذي فاق الكثير من البلدان الأخرى.

وفي بيانها أوصت سداتسكي بألا تتجاوز التجمعات 20 شخصا والعودة لتطبيق التباعد الاجتماعي على نطاق أكبر في أماكن العمل والمدارس.

واستقالة سداتسكي تأتي بعد يوم من إعادة فرض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سلسلة من القيود تشمل إغلاق الحانات وقاعات التدريبات الرياضية والمناسبات.

واستقر منحنى كورونا في إسرائيل في مايو عند نحو 20 حالة جديدة يوميا بعد فرض إجراءات العزل العام في أبريل.

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لكن منذ إعادة فتح المدارس والعديد من الشركات قبل شهرين زاد عدد الحالات وسجلت إسرائيل ما يربو على الألف حالة يوميا في الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة إنها تتوقع أن يصل عدد المرضى الذين يحتاجون إلى جهاز تنفس صناعي إلى ألفي شخص، ويبلغ العدد حاليا 32 شخصا.

وكشف استطلاع رأي نشرته قناة إخبارية إسرائيلية أمس الاثنين أن 37% فقط من الإسرائيليين يثقون في تعامل الحكومة مع الجائحة مقابل 59% لا يثقون به.

وفي اجتماع للحكومة الاثنين قال نتنياهو إن إسرائيل تحتاج لاتخاذ "إجراءات محدودة" الآن لتجنب فرض حالة إغلاق أوسع نطاقا في وقت لاحق قد تكبل اقتصادها، لاسيما وأن البطالة تجاوزت 20% بقليل.

وسجلت إسرائيل 31 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و338 وفاة.

المصدر: "رويترز"