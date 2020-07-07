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ظريف يشكك في فوز ترامب بولاية ثانية

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ظريف يشكك في فوز ترامب بولاية ثانية
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه بالأسابيع الأخيرة حدثت أمور "قوضت" قاعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم تعد مسألة إعادة انتخابه في 3 نوفمبر المقبل "مؤكدة".

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وجاءت تصريحات ظريف اليوم في حوار افتراضي نظمه المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية الدولية في إيران.

وقال ظريف أنه يرى كمحلل وليس كوزير للخارجية بأن لديه بعض الشكوك الآن في أن القاعدة الشعبية للرئيس ترامب لا تزال قوية.

وأضاف ظريف أنه خلال الأسبوعين الماضيين حدثت بعض الأمور مثل نشر كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، وتفاقم أزمة فيروس كورونا التي قوضت بعض الشيء قاعدة ترامب.

المصدر:agenzianova

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