سقوط حافلة تقل طلابا في بحيرة غرب الصين بعد أن انحرفت عن مسارها لأسباب مجهولة
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سقطت حافلة قيل إنها تقل طلابا في بحيرة جنوب غرب الصين بعد أن انحرفت عن مسارها لأسباب مجهولة.
وتقول التقارير الأولية إن 15 طلابا على الأقل غرقوا فيما أصيب مثلهم في الحادث..
يتبع
Автобус со школьникам вылетел на встречку, пробил отбойник и рухнул в воду в Китае. Как минимум 21 человек погиб, 15 получили ранения. На месте работает больше ста спасателей и водолазов pic.twitter.com/ARkidKj5ig— Лента.ру (@lentaruofficial) July 7, 2020