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سقوط حافلة تقل طلابا في بحيرة غرب الصين بعد أن انحرفت عن مسارها لأسباب مجهولة

سقوط حافلة تقل طلابا في بحيرة غرب الصين بعد أن انحرفت عن مسارها لأسباب مجهولة

أخبار العالم

سقوط حافلة تقل طلابا في بحيرة غرب الصين بعد أن انحرفت عن مسارها لأسباب مجهولة
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سقطت حافلة قيل إنها تقل طلابا في بحيرة جنوب غرب الصين بعد أن انحرفت عن مسارها لأسباب مجهولة.

وتقول التقارير الأولية إن 15 طلابا على الأقل غرقوا فيما أصيب مثلهم في الحادث..

يتبع

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