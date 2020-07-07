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نتنياهو: إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين بناء على خطة ترامب

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نتنياهو: إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين بناء على خطة ترامب
Reuters
بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وتحدث نتنياهو ليل أمس الاثنين هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأوضح له "أن إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات مع الطرف الفلسطيني بناء على خطة السلام الخلاقة والواقعية التي طرحها الرئيس ترامب والتي لا تكرر الصيغ الفاشلة التي طرحت في الماضي"، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي. 

واتفق نتنياهو وجونسون على تعزيز العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل بشتى المجالات، لا سيما تعميق التعاون بينهما في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

 

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