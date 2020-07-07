انتحار ممثل أمريكي شهير بعد تركه رسائل حب مؤثرة

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم، عن انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة، لكن تغريداته الأخيرة على "تويتر" قبيل رحيله، أشارت لمعاناته من أزمة عاطفية حادة ربما تكون قد دفعته للانتحار.

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وكان الممثل الأمريكي الشاب بايرون بيرنستين، الذي يبلغ من العمر 31 عاما ، على علاقة عاطفية بفتاة جميلة، لكن أخبارها انقطعت فجأة بعد أن أقدم على طلب الزواج منها.

وكان ذلك آخر ما كتبه بايرون بيرنستين، عبر حسابه على "تويتر"، من خلال 4 تغريدات، بتاريخ 2 يوليو الجاري، كشف في الأولى منها، أنه طلب الزواج من حبيبته التي لم يرها منذ 6 أشهر، ولكن لم يتسلم أي رد منها.

انتحار نجم "تويتش" بايرون بيرنستين. كان عمره 31 سنة فقط.



في آخر تغريدات له قبل انتحاره، "بايرون" طلب الزواج من حبيبته التي لم يراها من 6 أشهر، ولكن لم يأتيه إي رد منها. pic.twitter.com/ZOfMZcLvuk — Celebs Arabic (@CelebsArabicII) July 3, 2020

أما في التغريدة الثانية، فكتب بايرون يقول: "أعلم أنني سأكون دائما مجنونا جدا … وهذا دليل … ولكن على الأقل لن تشعر بالملل معي أبدا .. هل ستتزوجيني يا بيكا؟".

I honestly can't believe this. Well done Twitter. Well done 'community'. This happened with Etika, why did it happen again. It happened with Siya Kakkar, I hope I spelt her name right, but why does this keep happening. Good, and young people have their lives taken away (1/?) — bullying bearbooby haha boob (@QuartzButAlt) July 2, 2020

بينما نشر بايرون في تغريدته الثالثة: "يرجى فقط معرفة في هذه المواقف أن الشخص المجنون لا يشعر بالتحكم في أفعاله".

please just know in these situations the insane person does not feel in control of their actions — Reckful (@Byron) July 2, 2020

لكن بايرون كتب في تغريدة الوداع الأخيرة: "آه، أشعر بالسوء تجاه أي شخص عليه التعامل مع جنوني".

please just know in these situations the insane person does not feel in control of their actions — Reckful (@Byron) July 2, 2020

الجدير بالذكر أن بايرون بيرنستين، هو نجم تويتش، وهي منصة بث مرئية حية تملكها شركة أمازون، وبدأت تويتش في يونيو 2011 كفرع من منصة البث المرئي الحي للموضوعات العامة Justin.tv.

المصدر: RT