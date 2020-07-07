مقتل 3 من الشرطة الأفغانية في تفجير انتحاري شرقي البلاد

لقي ما لا يقل عن 3 من أفراد الشرطة الأفغانية مصرعهم، وأصيب 5 أشخاص، إثر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة.

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واستهدف التفجير الانتحاري سوق بازار بمنطقة باقليم نانغرهار، شرقي أفغانستان، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أكده متحدث باسم حكومة الاقليم.

وقتل 3 عناصر من الشرطة الأفغانية، السبت الماضي، في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارتهم، بولاية هرات غربي البلاد.

وحسب تصريحات المسؤول الإعلامي في مديرية أمن ولاية هرات، أطيعوا الله ويسيك، قتل عناصر الشرطة الثلاثة وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب الطريق، أثناء مرور سيارة للشرطة في قرية قدوس أباد التابعة لقضاء كوهسان.

وحمل ويسيك في تصريحاته، حركة "طالبان" مسؤولية التفجير.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

المصدر:ARABIC .NEWS.CN