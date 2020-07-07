مختبرات قابلة للنفخ تدعم اختبار الحمض النووي لكوفيد-19 في بكين

أجرت ثلاثة مختبرات لاختبار الحمض النووي لكوفيد-19، تدعى "هويان" أو عين النار، ما يزيد عن مليون اختبار في العاصمة الصينية بكين.

وذكر شيانغ في، المسؤول في شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية "بي.جي.آي لعلم الجينوم" التي طورت المختبرات، أن المختبرات تقع في أحياء داشينغ وشيتشنغ وشونيي.

وباشر المختبر القابل للنفخ في حي داشينغ، العمل يوم 23 يونيو الماضي، وتم تحديثه ليضم 16 غرفة بلاستيكية قابلة للنفخ حتى يوم 28 يونيو. ويمكنه اجراء 100 ألف اختبار للحمض النووي يوميا.

ويستطيع المختبر المتنقل الاستجابة والعمل مع الوباء بسرعة مع قدرة عالية الإنتاجية على اختبار الحمض النووي.

Beijing's three inflatable laboratories have conducted more than 1 million #COVID19 nucleic acid tests https://t.co/V8nC3vr73Ppic.twitter.com/mXVX9yuwHL — China Xinhua News (@XHNews) July 6, 2020

وقال شيانغ، إن مختبرات "هويان" تضم معدات آلية لاستخراج الحمض النووي للفيروس، لتحسين كفاءة الاختبارات، مضيفا أنه تم تركيبها في بكين وووهان.

المصدر: وكالة شينخوا