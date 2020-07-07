انفجارات في مستودع ذخيرة بشرق كوبا

وقعت عدة انفجارات داخل أحد مستودعات الذخيرة في إقليم هولغوين شرق جزيرة كوبا، يوم أمس الاثنين.

وقالت القوات المسلحة الثورية الكوبية، في بيان، إنه تم إجلاء ما لا يقل عن 1.2 ألف شخص من المناطق المجاورة والقريبة من المستودع.

وأضافت الخدمة الصحفية في الجيش الكوبي: "في 6 يوليو وقعت عدة انفجارات للذخيرة في مستودع خاضع للحراسة يقع في بلدية كيبار في محافظة هولغوين".

وأكدت الخدمة الصحفية، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، ولكنها لم تحدد حجم الخسائر المادية، وقالت: "تم إجلاء 1245 شخصا".

وأشارت إلى أن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: تاس