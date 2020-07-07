"الهجرة الأمريكية" تطالب المبتعثين الأجانب بالمغادرة وتهدد المخالفين بالترحيل

أعلنت سلطات الهجرة الأمريكية، أنها لن تسمح للطلاب الأجانب مبتعثين كانوا أو دارسين على حسابهم بالبقاء على أراضيها، إذا كانوا مسجلين في مؤسسات تعليمية، تقدم حصصها عبر الإنترنيت.

وأوضحت إدارة الهجرة في بيان صحفي، أن "وزارة الخارجية لن تصدر تأشيرات للطلاب المسجلين في المدارس أو البرامج التي تكون متاحة بالكامل عبر الإنترنت عند استئناف الدراسة هذا العام".

وأضافت، أن "إدارة الجمارك الأمريكية وحماية الحدود لن تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول الولايات المتحدة".

وتابعت: "يجب على الطلاب الموجودين حاليا في الولايات المتحدة والمسجلين في مثل هذه البرامج مغادرة البلاد، أو اتخاذ تدابير أخرى، مثل الانتقال إلى مؤسسات تعليمية تلزم الطلاب بالحضور للبقاء داخل البلاد في وضع قانوني".

وأشارت، إلى أن "كل من يخالف تلك التعليمات سيكون عرضة للعقوبات، وإلغاء التأشيرة، والترحيل".

وبحسب الهجرة، فإن "القواعد الجديدة تنطبق على الأشخاص الذين يحملون تأشيرات (F-1)، سواء كانوا طلابا في المدارس الثانوية، أو الكليات والمعاهد، وغيرها من المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة".

كما يشمل القرار الطلاب الذين يحملون تأشيرات M-1 الخاصة بالبرامج المهنية.

المصدر: "سبق"