كولومبيا.. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات بانفجار صهريج محمل بالبنزين (فيديو)

قتل 7 أشخاص وأصيب العشرات بحروق جراء انفجار صهريج محمل بالبنزين انقلب على طريق سريع في مقاطعة بيوبلو فيخو شمال كولومبيا اليوم الاثنين.

وذكرت تقارير إعلامية أن الانفجار وقع بعد أن انقلب الصهريج واقترب منه سكان المنطقة لسحب البنزين، فيما تجمع آخرون لمشاهدة ما حدث.

وقال رئيس بلدية بويبلو فيخو، فابيان دافيد أوبيسبو عبر "فيسبوك" إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا جراء الحادث، بينما تحدثت وسائل إعلام عن أن عدد الجرحى يزيد عن 80 شخصا.

وأضاف أوبيسبو أن السلطات ستعلن عن العدد الدقيق للضحايا والمصابين في وقت لاحق.

المصدر: وكالات