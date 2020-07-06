بكين: مستعدون للمواجهة مع الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي

اتهمت الصين الولايات المتحدة بأن لها "دوافع خفية" وراء إرسال حاملات الطائرات إلى بحر الصين الجنوبي وعسكرته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن "الوضع في بحر الصين الجنوبي مستقر"، لكنه أشار إلى أن "الولايات المتحدة تهدف إلى إثارة المشاكل بين بكين ودول جنوب شرق آسيا".

وأضاف: "أرسلت الولايات المتحدة عمدا قطعا بحرية عسكرية لإجراء تدريبات واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي، بهدف إظهار عضلاتها.. نعتقد أن لديهم دوافع خفية، فالولايات المتحدة تخلق انقساما بين دول المنطقة، وهي تقوم بعسكرة بحر الصين الجنوبي".

وتأتي الخطوة الأمريكية بعد أيام من بدء الصين تدريبات عسكرية أطلقتها الأربعاء الماضي، وتستمر حتى الأحد المقبل بالقرب من جزر باراسيل المتنازع عليها.

من جهته، قال الأدميرال الأمريكي جيمس كيرك: "لقد رأونا ورأيناهم.. الاتصالات مع السفن الصينية كانت بدون حوادث".

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وأضاف: "نتوقع أنه سيكون لدينا دائما اتصالات احترافية وآمنة، ونحن نعمل في بعض المياه المزدحمة للغاية، والكثير من حركة النقل البحري من جميع الأنواع".

وتعتبر التدريبات التي تنفذها البحرية الأمريكية من أكبر التدريبات خلال السنوات الأخيرة، ومن النادر أن تجري التدريبات العسكرية الأمريكية والصينية الرئيسية في المنطقة الوقت ذاته.

المصدر: "ساوث تشاينا مورننينغ بوست"