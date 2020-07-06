فرنسا.. ركاب يقتلون سائق حافلة منعهم من صعود الباص بلا كمامات

أقدمت مجموعة من الركاب على قتل سائق حافلة جنوب غربي فرنسا، لرفضه السماح لهم بالركوب بلا كمامات.

وقال مصدر بالشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن السائق رفض السماح لعدد من الأشخاص الذين لم تكن لديهم تذاكر ولا يرتدون الكمامات بالصعود إلى الحافلة، التي كان يقودها في مدينة بايون، مساء أمس الأحد.

وأضاف المصدر أن السائق وهو في الخمسينات من العمر، أصيب بإصابات خطيرة في الرأس، بعد تعرضه لعدة ضربات ولكمات وأن الشرطة أوقفت 5 أشخاص على خلفية الحادث.

وفي رواية أخرى، تعرض السائق للضرب، لأنه حاول منع المجموعة المذكورة من اصطحاب كلب على متن الحافلة.

وتسبب الحادث، بتوقف خدمات الحافلات الإقليمية، حيث رفض السائقون العمل بعد الحادث.

المصدر: وكالات