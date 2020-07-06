إيطاليا تعلن دعمها لخطة الإصلاح المالية للحكومة اللبنانية

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو دعم بلاده لخطة الإصلاح في لبنان، باعتبارها الشرط الأساسي للتغلب على الصعوبات الحالية وإنعاش الاقتصاد وتلبية التطلعات المشروعة للبنانيين.

وجاء ذلك خلال لقاء نظيره اللبناني ناصيف حتي، اليوم الاثنين بمقر الخارجية بالعاصمة روما.

ووفق مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية، فقد كان الاجتماع بين دي مايو فرصة "لإعادة التأكيد على التزام إيطاليا باستقرار لبنان وأمنه ورخائه، لاسيما وأن لبنان يمر في مرحلة حساسة".

ونوه دي مايو بمساهمة إيطاليا "للقوات المسلحة اللبنانية والأمنية من خلال مهمة التدريب للبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية (MIBIL) وتوفير المواد غير الفتاكة، بما يتماشى مع التزاماتها في مؤتمر روما الثاني في عام 2018".

وجدد دي مايو التزام بلاده بمهمة يونيفيل الأممية، حيث تساهم فيها كثاني كتيبة من حيث عدد العناصر والقيادة، وهي "مهمة تستمر في القيام بدور أساسي في استقرار المنطقة".

ووفق البيان، فقد أتاح الاجتماع فرصة "لتقييم الملفات الإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والأزمة السورية".

المصدر: آكي