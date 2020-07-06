رياضية بريطانية سمراء تتهم الشرطة بمعاملتها بعنصرية (فيديو)

اتهمت العداءة البريطانية السمراء بيانكا ويليامز شرطة المملكة المتحدة بالتمييز العرقي في معاملتها.

وجاء ذلك بعد أن أخرج عناصر الشرطة ويليامز (26 عاما) وعشيقها منافس ألعاب القوى البرتغالي ريكاردو دوس سانتوس (25 عاما، وهو من أصول إفريقية أيضا) من سيارتهما متجاهلين وجود طفلهما الرضيع.

وأعلنت شرطة لندن في بيان لها أن الحادث جاء بسبب ارتكاب الرياضيين مخالفة مرورية من خلال السير في الجانب الخاطئ من الطريق، لكن ويليامز ودوس سانتوس ينفان ذلك قطعيا ويصران على أنهما تعرضا لسوء المعاملة من قبل الضباط بسبب لون بشرتهما.

وقالت ويليامز في حديث لـ"بي بي سي" إنها لم تتعرض من قبل لمثل هذه الحوادث وما حصل "يؤلم قلبها جدا".

Team GB athlete Bianca Williams shared footage of being forcibly removed from a car with their three-month-old child inside, accusing police of "racial profiling”.

#ScotlandYard says the car “made off at speed from the officers, travelling the wrong side of the road”. pic.twitter.com/EJuSZCf395 — RT UK (@RTUKnews) July 6, 2020

من جانبها ذكرت الشرطة أنها اطلعت على الفيديو الذي يوثق لحظة إخراج ويليامز ودوس سانتوس من السيارة ولم ترصد أي مخالفات أو سوء معاملة من قبل الشرطة.

المصدر: وكالات