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رياضية بريطانية سمراء تتهم الشرطة بمعاملتها بعنصرية (فيديو)

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رياضية بريطانية سمراء تتهم الشرطة بمعاملتها بعنصرية (فيديو)
Reuters Toby Melville
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اتهمت العداءة البريطانية السمراء بيانكا ويليامز شرطة المملكة المتحدة بالتمييز العرقي في معاملتها.

وجاء ذلك بعد أن أخرج عناصر الشرطة ويليامز (26 عاما) وعشيقها منافس ألعاب القوى البرتغالي ريكاردو دوس سانتوس (25 عاما، وهو من أصول إفريقية أيضا) من سيارتهما متجاهلين وجود طفلهما الرضيع.

وأعلنت شرطة لندن في بيان لها أن الحادث جاء بسبب ارتكاب الرياضيين مخالفة مرورية من خلال السير في الجانب الخاطئ من الطريق، لكن ويليامز ودوس سانتوس ينفان ذلك قطعيا ويصران على أنهما تعرضا لسوء المعاملة من قبل الضباط بسبب لون بشرتهما.

وقالت ويليامز في حديث لـ"بي بي سي" إنها لم تتعرض من قبل لمثل هذه الحوادث وما حصل "يؤلم قلبها جدا".

من جانبها ذكرت الشرطة أنها اطلعت على الفيديو الذي يوثق لحظة إخراج ويليامز ودوس سانتوس من السيارة ولم ترصد أي مخالفات أو سوء معاملة من قبل الشرطة.

المصدر: وكالات

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