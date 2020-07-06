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الصين تعلن التوصل إلى اتفاق مع الهند بشأن فض الاشتباك على الحدود

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الصين تعلن التوصل إلى اتفاق مع الهند بشأن فض الاشتباك على الحدود
Reuters MARK KAUZLARICH
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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أعلنت بكين اليوم الاثنين عن التوصل إلى اتفاق مع نيودلهي على تسريع عملية فض الاشتباك بين قواتهما في المناطق الحدودية، وذلك بهدف تطبيع الوضع ومنع وقوع اشتباكات في المستقبل.

وذكر بيان للخارجية الصينية، أن الوزير وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، رحبا في مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس الأحد، "بالتقدم المحرز في الاجتماعات العسكرية والدبلوماسية الأخيرة، واتفقا على مواصلة الحوار والمشاورات، كما شددا على أهمية العمل بسرعة على تنفيذ التوافقات التي توصلت إليها المحادثات على مستوى القادة العسكريين بين قوات حرس الحدود الصينية والهندية، واستكمال عملية فض الاشتباك بين القوات على الحدود في أقرب وقت ممكن".

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وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على تكثيف الاتصالات ومواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، ومنع وقوع المزيد من الحوادث التي تقوض السلام والهدوء في المناطق الحدودية".

وجاء بيان الخارجية الصينية في وقت تحدثت فيه مصادر هندية عن بدء القوات الصينية بالانسحاب اليوم الاثنين من منطقة وادي غالوان الحدودية في إطار عملية سحب متبادل للقوات من منطقة شهدت اشتباكا عنيفا منتصف الشهر الماضي، أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وإصابة عشرات آخرين.

المصدر: موقع الخارجية الصينية

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