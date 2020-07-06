نجم "سيد الخواتم" يسجل فيديو لدعم مرشح لانتخابات رئاسة بيلاروس احتجزته السلطات

سجل الممثل الأمريكي المشهور، إيلايجا وود، المعروف ببطولته في ثلاثية "سيد الخواتم"، مقطع فيديو لدعم المرشح لانتخابات رئاسة بيلاروس، فيكتور باباريكو، المحتجز من قبل سلطات البلاد.

وقال وود، في المقطع المصور الذي نشرته ألكسندرا زفيريفا، صديقة نجل المرشح الرئاسي، إدوارد بابيكو، الذي تم احتجازه مع والده: "مرحبا فيكتور وإدوارد! هذا إيلايجا. أصدقاؤكم في بيلاروس طلبوا مني أن أوجه لكم عبارات الدعم. قرأت الآن حول أحوالكم، إنها مرعبة. آمل في أن تتحررا قريبا وكل ذلك سيبقى في الماضي".

كما اقتبس وود عبارة من "سيد الخواتم" قائلا: "لا يزال هناك كثير من الخير في هذا العالم. إنه يستحق النضال من أجله".

واحتجزت السلطات البيلاروسية كلا من فيكتور وإدوارد باباريكو يوم 18 يونيو الماضي، ووجهت النيابة إلى المرشح الرئاسي تهما بغسل العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة إجرامية والتهرب الضريبي وإعطاء الرشوة، بينما يتهم نجله بالتهرب الضريبي.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة البيلاروسية يوم 9 أغسطس، ويعتبر الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، المرشح الأكثر حظا للفوز، بينما يعد باباريكو من منافسيه الأساسيين.

المصدر: RT