كوريا الجنوبية: التفشي الأخير لفيروس كورونا من سلالة "GH"

ذكرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن سلسلة التفشي الجديد لفيروس كورونا في منطقة العاصمة سيئول ناجم عن السلالة الوراثية "GH" التي تم رصدها أيضا في بلدان أخرى.

وأوضحت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، حسب وكالة "يونهاب"، أن سلسلة الإصابات الجماعية في سيئول، بما في ذلك العدوى المرتبطة بحي الحياة الليلية في وسط المدينة، مصدرها سلالة "GH".

وقالت المراكز إنها أجرت فحصا للتسلسل الجيني لعينات مأخوذة من 526 مريضا بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وتم الكشف عن الغشاء "GH" في 333 حالة منها.

وكان أكثر من 270 حالة منها مرتبطة بالعدوى المنتشرة في حي إيتاون في أوائل مايو، وما لا يقل عن 152 حالة على صلة بالمركز اللوجستي الواقع غرب سيئول الذي تفشت فيه العدوى في منتصف الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا الجديد يتم تصنيفه إلى سبع سلالات، ورصدت كوريا الجنوبية جميعها لدى المصابين في البلاد عدا السلالة "L".

ويعتقد أن "GH" تنتشر أسرع من غيرها بنحو ست مرات، حيث قالت مديرة المراكز الكورية، جونغ أون كيونغ، في مؤتمر صحفي يومي، إن هذه السلالة المتحورة جينيا من السلالة "S" تنتشر بصورة أوسع في الخلايا وتؤدي إلى حالات عدوى أكثر، مما يسفر عن سرعة انتشارها.

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أعلنت في 22 من الشهر الماضي بدء الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشددة على ضرورة الاستعداد لمحاربة طويلة الأمد للجائحة التي يتوقع أن تستمر في الصيف.

واعتبرت مديرة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، تشون إين غيون، حسبما نقلته وكالة "يونهاب" الرسمية، أن الموجة الثانية باتت تضرب العاصمة سيئول وضواحيها منذ مايو انطلاقا من بؤر عشوائية لانتشار الإصابات في المدينة.

المصدر: "يونهاب"