غانتس: صحراء النقب هي المكان المناسب لتطوير الاستخبارات الإسرائيلية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن منطقة صحراء النقب جنوب إسرائيل هي المكان المناسب لتطوير شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتمثل أهمية للأمن القومي القومي.

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ولفت غانتس، اليوم الاثنين، إلى أن سبب نقل شعبة الاستخبارات إلى النقب، "هو أننا نعتبر هذه المنطقة المكان المناسب للتطور، حيث سنحصل فيه على أفضل وأعلى جودة وأحدث مرفق تكنولوجي لإنشاء ذراع استخباراتي قوي ورائد".

وأضاف أن "هذا أهم مشروع للأمن القومي وللنقب برؤية بن غوريون"، مشيرا إلى إطلاق القمر الصناعي "أوفك "16 اليوم، يثبت مدى أهمية التفوق التكنولوجي والاستخباري، والذي يعتمد بشكل أساسي على البنية التحتية البشرية التي لدينا".

وتابع: "تثبت قدرتنا التكنولوجية أن السماء ليست هي الحدود، وسنستمر في تطوير هذه القدرات بمساعدة الجيش الإسرائيلي والصناعات العسكرية".

وفي شأن تنفيذ خطة الضم على أجزاء من الضفة الغربية، قال غانتس"إنه يرى أهمية في دفع هذه الخطوة"، ولكنه "يؤمن أيضا بضرورة العيش في سلام جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين"، داعيا إلى إيجاد الصيغة الصحيحة التي تؤمن ذلك".

المصدر: إسرائيل 24