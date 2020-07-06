كوريا الجنوبية ترفض تسليم مشغل موقع إباحي للأطفال إلى الولايات المتحدة

رفضت محكمة كورية اليوم الاثنين، طلبا من الولايات المتحدة بتسليم مجرم قام بتشغيل واحد من أكبر المواقع الإباحية للأطفال في العالم.

وأفادت محكمة سيئول للاستئناف بأنها قررت رفض الطلب الأمريكي بتسليم سون جونغ-وو، مشغل موقع "مرحبا بك في الفيديو" (Welcome to Video)، على شبكة الإنترنت المظلمة "دارك نت"، والتي لا يمكن الوصول إليها عن طريق متصفحات الإنترنت العادية.

وقالت المحكمة إنه "لا يمكن استبعاد أن يعيق تسليم سون إلى الولايات المتحدة تحقيق كوريا الجنوبية حول محتوى الاستغلال الجنسي"، مضيفة أن "هذا القرار لا يجب أن يتم تفسيره كتبرئة للمتهم"، موضحة أن "سون عليه أن يتعاون بنشاط مع التحقيق ويواجه العقوبة المناسبة".

وكانت هيئة محلفين فيدرالية في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة وجهت في أغسطس من عام 2018 إلى سون 9 تهم تتعلق بتشغيله موقع استغلال جنسي ضخم للأطفال.

وطالب محامي سون في الجلستين الأولى والثانية السلطات الكورية بضمان عدم معاقبة سون في الولايات المتحدة على جريمة إنتاج وتوزيع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، مشيرا إلى قوانين تسليم المجرمين الكورية التي تنص على عدم معاقبة الجاني مرتين على نفس الجريمة.

وتعد عقوبات الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال أكثر تساهلا في كوريا الجنوبية مقارنة بالولايات المتحدة.

وألقي القبض على سون"في كوريا في مارس من عام 2018 وأدين بتهمة إنتاج وتوزيع محتوى استغلال جنسي بمقابل مادي باستخدام عملة البيتكوين المشفرة، وعثرت السلطات أثناء اعتقاله على حوالي 8 تيرابايت من مقاطع فيديوهات "اعتداء جنسي على أطفال".

وأنهى سون عقوبته بالحبس لمدة 18 شهرا في أبريل الماضي، لكن أعيد احتجازه بموجب مذكرة توقيف لاحتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.

المصدر: يونهاب