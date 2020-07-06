بوريس جونسون يلتقي بالطاقم الطبي الذي عالجه من كورونا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه من فيروس كورونا المستجد، إلى مقر إقامته الرسمي في داونينغ ستريت.

وفي وقت سابق امتدح جونسون الأطباء، وقال إنهم أنقذوا حياته، وعلى شرف أحدهم سمى ابنه.

وتوافقت زيارة الطاقم الطبي المؤلف من 10 أشخاص، مع الاحتفال بمرور 72 عاما على تأسيس الخدمة الطبية الوطنية (NHS) التي ينتمون لها. والتقى رئيس الوزراء، بضيوفه في الحديقة بالقرب من مقر إقامته، وقال إن "الممرضات تناوبن على خدمته في العناية المشددة على مدى عدة أيام، وبذل الأطباء كل جهودهم لجعله يتعافى بشكل أسرع ويعود للعمل".

This evening I was honoured to host those who looked after me at St Thomas’ Hospital at Downing Street, as we celebrate 72 years of our incredible NHS. pic.twitter.com/6LGAzAXZI5 — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 5, 2020

وبعد تلقيهم التهنئة، استفسرت الممرضة لويسا بيتارمو وزميلتها جيني ماكجي والطبيبان نيك برايس ونيكولاس هارت، من وحدة العناية المركزة في مستشفى "سانت توماس"، عن صحة جونسون، وسردوا عليه تفاصيل عملهم.

وكتب جونسون في تغريدة على "تويتر": "هذا المساء تشرفت باستقبال أولئك الذين اعتنوا بي في مسستشفى انت توماس".

المصدر: .kp.ru