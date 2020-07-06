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الفيضانات تواصل اجتياح اليابان مخلفة دمارا وضحايا

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الفيضانات تواصل اجتياح اليابان مخلفة دمارا وضحايا
Reuters KYODO Kyodo
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استمرت الأمطار الغزيرة في الهطول على جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان مع احتمال حدوث فيضانات صباح اليوم الاثنين وسط مخاوف من أن يكون نحو 40 شخصا قد لقوا حتفهم.

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وأدت الفيضانات والانهيارات الطينية التي بدأت في مطلع الأسبوع إلى مصرع 21 شخصا حتى الآن.

وقال يوشيدي سوغا، الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، إن هناك 18 شخصا آخرين لا يظهرون أي علامات على الحياة، واعتبروا في عداد الموتى في انتظار تأكيد رسمي، كما فقد 13 شخصا آخرون.

وقال سوغا: "أقدم أعمق التعازي فيمن توفوا جراء الأمطار الغزيرة"، مضيفا أن نحو 40 ألفا من أفراد قوة الدفاع الذاتي يشاركون في عمليات الإنقاذ.

وأشار إلى أن مراكز الإيواء تعمل أيضا على منع انتشار فيروس كورونا من خلال توزيع المطهرات، وحث الناس على الحفاظ على التباعد فيما بينهم.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أنه حتى السبت صدرت أوامر لنحو 200 ألف شخص بإخلاء منازلهم.

وتعد هذه الفيضانات أسوأ كارثة طبيعية تشهدها اليابان منذ إعصار "هاغيبيس" الذي اجتاحها في أكتوبر الماضي وأدى إلى سقوط نحو 90 قتيلا.

المصدر: "رويترز"

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