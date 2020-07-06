"جونز هوبكنز": حصيلة الإصابات بكورونا في العالم تزيد عن 11,4 مليون

تشير بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إلى أن إجمالي حالات فيروس كورونا في العالم حتى صباح اليوم الاثنين تجاوز 11 مليون و449 ألفا، منها أكثر من 534 ألف حالة وقاة.

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وتماثل 6 ملايين و179 ألف شخص للشفاء من كوفيد-19 حتى الآن.

والولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر إصابة بجائحة كورونا، وصل عدد الإصابات فيها حسب عداد الجامعة، إلى مليونين و888,6 ألف، تليها البرازيل (مليون و603 آلاف) والهند (697,4 ألف) وروسيا (680,2 ألف) وبيرو (302,7 ألف).

وبين الدول العربية الأكثر تضررا بالفيروس السعودية (209,5 ألف إصابة)، وقطر (99,7 ألف) ومصر (75,2 ألف) والعراق (60,4 ألف) والإمارات (51,5 ألف) والكويت (49,9 ألف) وعمان (46,1 ألف).

المصدر: RT