أستراليا.. أكبر الولايات تغلق حدودها مع فيكتوريا بعد جرس إنذار أطلقه كورونا

أعلنت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الاثنين أن نيو ساوث ويلز أكثر ولايات أستراليا سكانا ستغلق حدودها مع ولاية فيكتوريا غدا الثلاثاء لاحتواء انتشار حالات فيروس كورونا.

وكانت السلطات الأسترالية قد فرضت تطبيق أوامر صارمة للتباعد الاجتماعي في 30 ضاحية وفرضت عزلا عاما كاملا على تسعة أبراج سكنية عامة على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في مدينة ملبورن عاصمة فيكتوريا خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا فيما طلبت الجمعية الطبية الأسترالية من الحكومة الفيدرالية وقفا مؤقتا لتخفيف قيود وباء كورونا في جميع أنحاء البلاد بعد الزيادة المقلقة في عدد الإصابات بكورونا في ولاية فيكتوريا.

وقالت الجمعية، وهي واحدة من كبريات المؤسسات الطبية في أستراليا في بيان "الارتفاع بعدد حالات الاصابة الجديدة في ولاية فيكتوريا يعتبر بمثابة جرس إنذار بأن المعركة ضد وباء كورونا لم تنته بعد".

هذا وسجلت أستراليا في الـ 24 ساعة الماضية 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي الإصابات الى 8449 إصابة تعافى منها 7399 شخصا وعدد الوفيات ما يزال مستقرا عند 104 حالات وفاة.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات