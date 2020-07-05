البرازيل: أكثر من 600 وفاة و26 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 602 وفاة جديدة و26051 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن حصيلة المصابين بالفيروس وصلت إلى مليون و603 آلاف و55 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 64867 شخصا.

وتشكل حصيلة يوم الأحد للإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا انخفاضا بالمقارنة مع حصيلة يوم السبت، إذ تم تسجيل نحو 38 ألف إصابة وأكثر من ألف وفاة.

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وعلى الرغم من ذلك، يستمر الفيروس بالانتشار بوتائر متسارعة في البرازيل، حيث تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة كل يوم منذ عدة أسابيع وكثيرا ما تصل المعدلات اليومية للإصابات إلى ما فوق 30 أو حتى 40 ألف إصابة.

يذكر أن البرازيل من بين الدول الأكثر تضررا جراء وباء فيروس كورونا، حيث سجلت ثاني أكبر حصيلة للإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز