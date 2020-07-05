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صربيا.. فوز كاسح لحزب الرئيس فوتشيتش بالانتخابات البرلمانية

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صربيا.. فوز كاسح لحزب الرئيس فوتشيتش بالانتخابات البرلمانية
AFP ALEKSANDAR DIMITRIJEVIC
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أعلنت لجنة الانتخابات الصربية عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في البلاد، التي تبين فوزا كاسحا للحزب التقدمي الصربي، الذي يقوده رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش.

وتشير النتائج النهائية إلى أن حزب فوتشيتش حصل على 60.65% من الأصوات و188 مقعدا من أصل 250 في البرلمان، ما سيمكنه من تشكيل الحكومة من دون الدخول في أي ائتلاف.

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وحصل الحزب الاشتراكي الصربي بقيادة وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش على 10.38% من الأصوات و32 مقعدا في البرلمان.

أما المقاعد الـ30 المتبقية ستتوزع على الأحزاب الصغرى.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية جرت في صربيا في 21 يونيو الماضي، وأصبحت أول انتخابات في أوروبا منذ فرض إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

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