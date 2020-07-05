لندن بصدد استثناء هواوي من مشروع شبكة 5G في بريطانيا

تعتزم سلطات بريطانيا، استثناء شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي، من مشاريع البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس 5G في البلاد، بداعي المخاوف الأمنية.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، بإعلان هذا القرار بعد أن قامت الاستخبارات البريطانية بإعادة تقييم المخاطر التي تشكلها الشركة الصينية.

وفي يناير الماضي قرر رئيس الوزراء البريطاني السماح، لشركة هواوي بلعب دور محدود في بناء شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة، متجاهلا التحذيرات الأمنية الأمريكية، بشأن الشركة الصينية.

إلا أن دراسة من المقرر تقديمها إلى الحكومة هذا الأسبوع، ستعلن أن العقوبات الأمريكية على هواوي ستدفع الشركة الصينية إلى استخدام تكنولوجيا "غير موثوق بها".

في وقت سابق، أفاد تقرير صادر عن مركز الأمن السيبراني الوطني التابع للاستخبارات البريطانية بأن العقوبات الأمريكية التي تمنع هواوي من استخدام التكنولوجيا التي تعتمد على الملكية الفكرية الأمريكية، كان لها بالغ الأثر على الشركة.

المصدر: سبوتنيك