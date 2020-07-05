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إيطاليا تسمح لـ"أوشن فايكنغ" بإنزال 180 مهاجرا أنقذتهم

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إيطاليا تسمح لـ
Reuters
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سمحت إيطاليا لسفينة "أوشن فايكنغ" الإنسانية التابعة لمنظمة "أس أو أس ميديتيرانيه" بإنزال 180 مهاجرا أنقذتهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط، وذلك في مدينة بورتو إمبيدوكلي بجزيرة صقلية.

وقالت منظمة "أس أو أس ميديتيرانيه" اليوم الأحد: "تلقينا تعليمات من السلطات البحرية الإيطالية بإنزال المهاجرين في بورتو إمبيدوكلي. وتبحر أوشن فايكنغ في هذه الأثناء باتجاه هذا المرفأ الذي ستصله صباح غد".

وأنقذت السفينة المهاجرين الـ180 وبينهم حاملو جنسيات باكستانية وإريترية ونيجيرية ومن بلدان شمال إفريقا خلال 4 عمليات أجرتها بين 25 و30 يونيو الماضي وتضم هذه المجموعة 25 قاصرا.

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وحتى اليوم كانت السلطات في إيطاليا ومالطا ترفض طلبات متكررة من "أوشن فايكنغ" بإنزال المهاجرين.

وشهدت السفينة تصاعد التوتر بين المهاجرين على متنها إلى تدرجة إعلان "حال الطوارئ"، بعد أن هدد قسم منهم أفراد الطاقم وألقى آخرون بأنفسهم في البحر وحاول البعض الانتحار.

وعاد الهدوء إلى السفينة بعد أن صعد طبيب إيطالي على متنها اليوم الأحد ووعد المهاجرين بأنه سيتم إنزالهم قريبا.

المصدر: أ ف ب

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