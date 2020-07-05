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كرواتيا.. استطلاعات ترجح حفاظ يمين الوسط على الأغلبية في البرلمان

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كرواتيا.. استطلاعات ترجح حفاظ يمين الوسط على الأغلبية في البرلمان
Reuters ANTONIO BRONIC
زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي، رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش
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أغلقت مراكز الاقتراع في كرواتيا أبوابها بعد التصويت في الانتخابات البرلمانية، فيما تشير الاستطلاعات إلى فوز حزب الاتحاد الديمقراطي (يمين الوسط) بأغلبية المقاعد.

ورجحت استطلاعات رأي الناخبين عند مراكز الاقتراع اليوم الأحد، حصول الاتحاد الديمقراطي الكرواتي على 61 مقعدا في البرلمان من أصل الـ151 مقعدا، ليتقدم على الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض وحلفائه، الذين من المتوقع أن يحصلوا على 44 مقعدا.

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وبالتالي من المتوقع أن يحافظ الاتحاد الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش على الأغلبية في البرلمان، حيث تعود إليه حاليا 55 مقعدا، بالإضافة إلى 27 مقعدا لحلفائه، فيما تعود 69 مقعدا لقوى المعارضة، أبرزها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (29 مقعدا).

يذكر أن عدد الناخبين المسجلين في كرواتيا يبلغ 3.85 مليون ناخب وبلغت نسبة التصويت 34% قبل أكثر من ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع.

المصدر: وكالات

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