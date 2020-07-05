فوز حاكمة طوكيو بولاية ثانية في انتخابات هيمنت عليها أزمة كوفيد-19

أعلنت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، فوزها بولاية جديدة، وتعهدت بتكثيف جهود محاربة الارتفاع الأخير في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام استنادا إلى استطلاعات رأي جرت عند الخروج من مراكز الاقتراع، أن كويكي حققت انتصارا كبيرا في الانتخابات.

وكويكي (67 عاما)، سياسية يمينية تتمتع بخبرة، وهي قيادية نادرة في السياسة اليابانية التي يسيطر عليها الرجال.

وينظر إليها بوصفها مرشحة محتملة لتولي رئاسة الوزراء وقد تحدت رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي.

وعادت في الأشهر الأخيرة إلى الواجهة عبر إدارتها مكافحة وباء كوفيد-19، مبلغة سكان المدينة، البالغ عددهم 14 مليونا بالوضع بشكل مستمر، بما في ذلك باللغة الإنكليزية، في مبادرة نادرة في اليابان.

وقال العديد من المراقبين إن أداءها السلس خلال جائحة كوفيد-19 تناقض بشكل حاد توجه آبي الذي يقول منتقدوه إنه أفسد رد فعل اليابان.

ومثلت الألعاب الأولمبية التي من المقرر افتتاحها في يوليو 2021 بعد إرجاء تاريخي بسبب أزمة الوباء، موضوعا رئيسيا اثناء الحملة الانتخابية وتعهدت كويكي تخفض موازنة الالعاب قدر المستطاع.

وألقت كويكي خطاب الفوز عبر الإنترنت، أمام عدد محدود من الصحافيين لتقليل مخاطر الإصابة بالفيروس.

وقالت إن "المسألة العاجلة هي فيروس كورونا"، الذي يسجل ارتفاع في عدد الإصابات بلغ أكثر من مئة يوميا في طوكيو الأيام الأخيرة.

المصدر: أ ف ب