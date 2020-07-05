الهند تسبق روسيا في عدد الإصابات وتحتل المركز الثالث عالميا

تقدمت الهند، على روسيا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، لتحتل المركز الثالث في قائمة عدد المصابين بمرض كوفيد -19.

ونقلت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية الهندية، عن البيانات المتعلقة بعدد الحالات الواردة من ولايات مختلفة في الهند، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند بلغ حوالي 690 ألف شخص، بينما في روسيا لا يزال هذا الرقم عند 681 ألفا، وبالتالي باتت الهند بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، في قائمة عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

ولم تؤكد وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، هذه البيانات حتى الآن.

وفي صباح يوم الأحد، ووفقا للبيانات الرسمية لهذه الوزارة، بلغ العدد الإجمالي للحالات في الهند 673165 حالة، وارتفع عدد المصابين من صباح السبت إلى صباح الأحد بمقدار 24850 حالة ، وهو رقم قياسي في هذا البلد خلال فترة الوباء بالكامل.

المصدر: تاس