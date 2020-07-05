بالفيديو.. تحطم طائرة مدنية كبيرة على طريق للسيارات في المكسيك

سقطت طائرة مدنية اليوم الأحد على طريق للسيارات في ولاية كينتانا رو المكسيكية.

ونشر قائد شرطة الولاية ألبيرتو كابيلا على حسابه في "تويتر" لقطات تظهر الحريق الذي اندلع في هيكل الطائرة جراء تحطمها، مشيرا إلى أن الطائرة المنكوبة استخدمت على الأرجح لممارسة أنشطة غير قانونية وفتحت الجهات الفدرالية المختصة تحقيقا في الحادث.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

La matrícula de la aeronave aparentemente es XB-RCM y podría estar relacionada con actividades ilícitas. Autoridades federales atendiendo la investigación. pic.twitter.com/VcjWywriOe — Alberto Capella (@kpya) July 5, 2020

يتبع..