 
مباشر
عاجل
بالفيديو.. تحطم طائرة مدنية كبيرة على طريق للسيارات في المكسيك

فلوريدا تتخطى ألمانيا بإصابات كورونا

أخبار العالم

فلوريدا تتخطى ألمانيا بإصابات كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8uu

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولاية تجاوز 200 ألف حالة، وهو ما يفوق حصيلة الإصابات المسجلة في ألمانيا بأكثر من 3 آلاف.

إقرأ المزيد
فلوريدا تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا
فلوريدا تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا

ووفقا لآخر البيانات بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في فلوريدا 200111 حالة، بينها 3731 حالة وفاة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت الولاية 9999 إصابة جديدة و8 حالات وفاة. 

وأمس السبت، أعلنت السلطات الصحية في فلوريدا أن مؤشر إصابات فيروس كورونا اليومية، سجل زيادة قياسية بلغت 11458 حالة.

يذكر أن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة الألمانية، أعلن في آخر إحصائياته، أن إصابات كورونا في ألمانيا بلغت 196335 حالة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا