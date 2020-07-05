فلوريدا تتخطى ألمانيا بإصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولاية تجاوز 200 ألف حالة، وهو ما يفوق حصيلة الإصابات المسجلة في ألمانيا بأكثر من 3 آلاف.

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ووفقا لآخر البيانات بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في فلوريدا 200111 حالة، بينها 3731 حالة وفاة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت الولاية 9999 إصابة جديدة و8 حالات وفاة.

وأمس السبت، أعلنت السلطات الصحية في فلوريدا أن مؤشر إصابات فيروس كورونا اليومية، سجل زيادة قياسية بلغت 11458 حالة.

يذكر أن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة الألمانية، أعلن في آخر إحصائياته، أن إصابات كورونا في ألمانيا بلغت 196335 حالة.

المصدر: نوفوستي