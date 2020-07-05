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بريطانيا بصدد شراء لقاح مضاد لكورونا بكلفة 624 مليون دولار

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بريطانيا بصدد شراء لقاح مضاد لكورونا بكلفة 624 مليون دولار
Reuters Lindsey Wasson
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كشفت تقارير أن بريطانيا بصدد التوصل لاتفاق بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (624 مليون دولار) مع شركتي سانوفي وغلاكسو سميث، لشراء 60 مليون جرعة من لقاح تطوره الشركتان ضد كورونا.

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وقالت  صحيفة "صنداي تايمز" اليوم إن بريطانيا تبحث خيار شراء اللقاح إذا ثبتت فاعليته في التجارب على البشر المقرر أن تبدأ في سبتمبر المقبل.

وشركات أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية وفايزر الأمريكية وغلاكسو سميث كلاين البريطانية كلها في مراحل مختلفة من تطوير لقاحاتها المرشحة لمقاومة مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس التاجي.

ويجري حاليا تجربة نحو عشرة لقاحات لكوفيد-19 على البشر، ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و18 شهرا من بداية التطوير.

المصدر:"صنداي تايمز"

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