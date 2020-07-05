خبير صحي في البيت الأبيض يرفض التعقيب على تصريحات ترامب حول كورونا

رفض مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفين هان اليوم الأحد، الدفاع عن تأكيد الرئيس دونالد ترامب أن 99% من حالات فيروس كورونا "غير ضارة تماما".

وقال في مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الإخبارية: "لن أدخل في نقاش حول من هو على صواب ومن هو على خطأ".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، بأن "99% من حالات فيروس كورونا غير ضارة على الإطلاق"، وذلك للتقليل من خطورة الزيادة القياسية في عدد الإصابات التي تشهدها بلاده في الأيام الأخيرة.

وأضاف، أنه "تم إجراء اختبارات على حوالي 40 مليون شخص".

وعزى ترامب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في بلاده، حيث تجاوزت الحصيلة اليومية 50 ألف مصاب، إلى زيادة الاختبارات.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء، 2.8 مليون إصابة، فيما توفي أكثر من 130 ألف شخص في البلاد.

المصدر: RT