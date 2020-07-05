بريطانيا ترصد 8.4 مليون جنيه لدراسة آثار كورونا على المتعافين منه على المدى البعيد

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أن لندن قررت تخصيص 8.4 مليون جنيه إسترليني لدراسة جديدة لتحديد تأثير كوفيد-19 على المتعافين منه.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: "نواصل معركتنا ضد هذه الجائحة العالمية، فإننا نتعلم المزيد والمزيد عن التأثير الذي يحدثه المرض، ليس فقط على الصحة المباشرة، ولكن على الصحة البدنية والعقلية على المدى الطويل أيضا".

وقالت وزارة الصحة البريطانية، إن عشرة آلاف شخص سيشاركون في الدراسة التي تقودها جامعة ليستر والمستشفيات في المدينة.

وسيتم أخذ عينات من رئة ودم المرضى، وستخضع للتقييم أيضا عن طريق التصوير المتقدم، وسيتم استخدام النتائج لتطوير أشكال جديدة من العلاج الشخصي.

المصدر: مونت كارلو الدولية / رويترز