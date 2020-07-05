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مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في شيكاغو

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مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في شيكاغو
Reuters abc7chicago.com
موقع هجوم مسلح في منطقة إينغلوود بمدينة شيكاغو الأمريكية (4 يونيو 2020).
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أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص جراء إطلاق نار على أيدي مسلحين مجهولين ليلة السبت وسط مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.

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وقالت الشرطة المحلية إن مجموعة مسلحين ضمت 4 أشخاص أطلقوا النار على تجمع كبير لمراهقين احتشدوا في الساعة 11:35 من ليلة السبت في أحد الشوارع بمنطقة إينغلوود وسط المدينة، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى، بينهم فتى في 14 من عمره.

وأضافت الشرطة أن الهجوم، الذي لم يتم بعد تحديد دوافعه، أسفر كذلك عن إصابة 4 أشخاص آخرين بينهم اثتنان في 11 و15 عاما، وتمكن المهاجمون من الفرار من الموقع ولم يتم حتى الآن تنفيذ أي اعتقالات على خلفية الحادث.

وشهدت الولايات المتحدة أمس السبت، احتفالات واسعة بمناسبة عيد الاستقلال.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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