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مصادر بقصر الإليزيه: إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة غدا

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مصادر بقصر الإليزيه: إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة غدا
Reuters Ludovic Marin/Pool
مقر الرئاسة الفرنسية في قصر الإليزيه بباريس
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أكد مصدران مقربان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة غدا الاثنين، بعد أن قرر قبل أيام تغيير رئيس الوزراء.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدرين أن ماكرون ورئيس وزرائه الجديد جان كاستيكس سيجتمعان في قصر الإليزيه في وقت لاحق اليوم لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان ماكرون قد عين كاستيكس رئيسا للوزراء يوم الجمعة خلفا لإدوار فيليب، الذي تقدم في وقت سابق من نفس اليوم باستقالته.

وأعلن المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق قضائي ضد فيليب ووزيري التضامن والصحة في حكومته على ذمة التقصير في إدارتهم أزمة جائحة كورونا في البلاد.

المصدر: "رويترز"

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